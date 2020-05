"Chegada ao FC Porto? Nunca imaginei que iria ser recebido daquela forma"

Teófilo Cubillas deixou o Basileia e assinou pelo FC Porto em 1974. Vestiu de azul e branco até 1977 e nesta quinta-feira recordou a passagem por Portugal e o amigo António Oliveira.

Chegada ao Porto: "Foi emocionante, nunca imaginei que iria ser recebido daquela forma. Jorge Vieira foi à Suíça dizer que o FC Porto estava interessado. Ainda tenho a camisola que me deram quando cheguei."

Viver no Porto: "Nunca me irei arrepender de ter sido futebolista e de ter ido jogar para Portugal, fiz amizades lindas que nunca esquecerei. Aprendi a ser agradecido, se consegui coisas na vida foi porque sempre estive com boas companhias. Os meus êxitos foram por ter todos e cada um dos meus antigos companheiros. Um ano depois de chegar a Portugal tive como prémio o nascimento do meu primeiro filho, no Porto. A médica permitiu-me assistir e a tirá-lo da barriga da minha esposa, algo que nunca irei esquecer. Desde o primeiro dia que cheguei, uma família que vivia no mesmo prédio, o Mário Vieira e a esposa, deram-me as boas-vindas e ainda hoje somos amigos."

Mensagem para António Oliveira: "Foste uma pessoa muito especial para mim durante o período em que estive lá e por isso pedi para que estivesses nesta conversa. Expresso a minha eterna gratidão ao Oliveira por tudo o que ele sempre disse a respeito de mim. Recordar é voltar a viver."

Como era jogar com o Oliveira? "O Oliveira fazia o futebol fácil, saía da marcação com uma facilidade incrível, velocidade... Tê-lo companheiro foi uma honra, acompanhei sempre os seus passos. Partilhei com ele todos os tipos de momentos, conheci-o como o "miúdo Oliveira"."

DECLARAÇÕES PROFERIDAS NO PROGRAMA "FC PORTO EM CASA"