Champions só arranca terça-feira, mas FC Porto já garantiu mais de 40 milhões

Dragões têm já garantido um encaixe financeiro assinalável.

O FC Porto já garantiu mais de 40 milhões de euros apenas pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21, época em que será o único representante português na prova.

Por chegar a esta fase, cada clube recebe um valor fixo de 15,25 milhões de euros e ainda um montante variável, que tem a ver com o ranking da UEFA dos últimos 10 anos, o que para o FC Porto, nono da tabela, corresponde a 26,592 milhões de euros.

Entre os presentes, os dragões apenas perdem para Real Madrid (recebe o valor máximo, de 35,465 milhões de euros), Bayern Munique, Barcelona, Atlético Madrid, Chelsea, Juventus, Manchester United e Paris Saint-Germain. Lá no "fundo", o Ferencvaros ainda arrecada uma parcela (1,108 milhões de euros).

Desta forma, os azuis e brancos partem já com 41,842 milhões de euros assegurados, sendo que, a partir de agora, é sempre a somar, pois as vitórias e os empates valem dinheiro, bem como a progressão na prova.

Na última presença na Champions, em 2018/19 - na época passada caiu na terceira pré-eliminatória, cenário vivido pelo Benfica na presente -, o FC Porto, que chegou aos quartos de final, embolsou 78,44 milhões de euros em prémios diretos.

Para começar a aumentar o seu pecúlio e a aproximar-se dessa verba, o conjunto azul e branco precisa de somar pontos, num Grupo C que divide com os ingleses do Manchester City, os gregos do Olympiacos e os franceses do Marselha.

Cada vitória que o conjunto de Sérgio Conceição conseguir alcançar vale 2,7 milhões de euros e cada empate 900 mil euros.

No caso de ficar num dos dois primeiros lugares do agrupamento e seguir para os "oitavos", o prémio é de 9,5 milhões de euros. Depois, os "quartos" valem 10,5, as "meias" 12 e a final - a 28 de maio, em Istambul, na Turquia - 15, com o vencedor, que sucederá ao Bayern Munique, a receber ainda quatro suplementares.

A estes valores, acrescem ainda os do market pool, relacionados com os direitos televisivos. A UEFA distribuirá um total de 292 milhões de euros pelos 32 clubes, em função do valor proporcional dos países, sendo que, com a "ajuda" do Benfica, o FC Porto recebe os 100 por cento de Portugal.