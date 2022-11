Champions: influência de Taremi apenas superada por Mbappé, Messi e Salah

Mesmo tendo cumprido um jogo de castigo, na receção ao Brugge, Taremi chegou ao fim da fase de grupos com cinco golos marcados e dois oferecidos.

Apesar de ter sido expulso na primeira ronda da Liga dos Campeões, frente ao Atlético de Madrid, e por isso falhado a receção ao Brugge, Mehdi Taremi chegou ao fim das seis jornadas como o quarto jogador mais influente da prova, apenas atrás de um trio de luxo.

O iraniano contribuiu para sete golos (cinco disparos e duas assistências), num ranking liderado por Mbappé, do PSG, com dez ações decisivas. Messi, também dos parisienses, e Salah, do Liverpool, chegaram às oito. Se olharmos apenas aos golos marcados, o francês e o egípcio partilham o topo da lista, com sete, enquanto Taremi divide o segundo lugar com Lewandowski (Barcelona) e Haaland (Manchester City).

Em todas as competições, Taremi soma mais participações em golos (18) do que partidas realizadas (17) e, aos 30 anos, atravessa uma das melhores fases da carreira, alimentando boa parte das esperanças do Irão para o Mundial. No entanto, Mehdi não passa ao lado da situação complicada que o seu país vive. Os protestos populares e a repressão policial continuam e, ontem, o jogador voltou a pronunciar-se. "As minhas sentidas condolências a todas as famílias enlutadas. As pessoas da minha terra merecem o melhor. Espero um amanhã melhor", escreveu Mehdi nas redes sociais.