Champions: desde 2014 que não se via ninguém como Pepe nos quartos de final

Pepe, central e capitão do FC Porto

Central do FC Porto tornou-se no jogador de campo mais velho a atuar nos "quartos" da Liga dos Campeões desde Ryan Giggs.

A derrota averbada frente ao Chelsea (0-2), na quarta-feira, comprometeu as aspirações do FC Porto na Liga dos Campeões. O jogo foi em Sevilha (como será o próximo), mas a primeira mão teve os dragões como anfitriões e, por isso, os londrinos vão para o encontro decisivo com dois golos marcados fora na conta.

Ainda assim, para lá do resultado, outros dados saltaram à vista no duelo entre o campeão português e os "blues" da capital inglesa. E alguns bem curiosos, como é o caso de Pepe, que, ao entrar em campo - foi titular - tornou-se no futebolista mais velho (excluindo guarda-redes) a atuar nos quartos de final da Champions desde 2014.

Nesse ano, Ryan Giggs jogou pelo Manchester United com 40 anos e 123 dias, frente ao Bayern, nos "quartos" da prova milionária. Pepe fê-lo na quarta-feira pelo FC Porto, com 38 anos e 40 dias. Ainda a uma boa distância da lenda galesa dos "red devils" (mais de dois anos de diferença), mas a superar todos os que jogaram entretanto.

O dado, refira-se, foi revelado pela BBC no rescaldo do FC Porto-Chelsea. Em termos absolutos, na Liga dos Campeões, Pepe soma 103 jogos - contando apenas a partir da fase de grupos -, ao serviço de FC Proto, Real Madrid e Besiktas.