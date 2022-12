Cerimónia dos Dragões de Ouro já tem data marcada

Cerimonia dos Dragões de Ouro 2022 será no pavilhão do FC Porto

Prémios do universo FC Porto serão entregues no dia 19 de dezembro, numa gala marcada para o pavilhão Dragão Arena

Os Dragões de Ouro 2022 já têm data marcada. A cerimónia que premeia as melhores figuras do universo FC Porto está agendada para o dia 19 de dezembro, segunda-feira, e decorrerá no pavilhão Dragão Arena.

Os premiados desta edição ainda não são conhecidos, estando a revelação reservada para essa noite, um dia depois da final do Mundial do Catar.