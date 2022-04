Cerezo e Florentino felicitam Pinto da Costa: "Um dos melhores da história"

Enrique Cerezo, presidente do Atlético, e Florentino Pérez, líder do Real Madrid, deixaram umas palavras ao Porto Canal sobre Pinto da Costa, há 40 anos à frente dos dragões.

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid

"É uma grande pessoa, um cavalheiro do futebol, um homem que conseguiu tudo no futebol português, um homem agradável. Creio que nos conhecemos pouco depois de contratarmos Futre, depois de uns meses, ainda nesse ano, durante uma viagem que fizemos a Portugal ou eles aqui a Madrid. Do meu ponto de vista, é a pessoa que melhor conhece o futebol europeu. É uma pessoa que já leva tantos anos como presidente do FC Porto, que penso que é o que mais sabe de tudo. Contratou os melhores jogadores que passaram pela Europa, conseguiu duas Champions, duas Taças Intercontinentais... É um palmarés suficientemente importante para que o nome de Pinto da Costa seja reconhecido em todo o Mundo como um dos melhores presidentes da história do futebol europeu. Lembro-me sempre que, quando jogámos com o FC Porto, e ultimamente jogámos bastante, sempre nos recebeu com uma delicadeza, uma cortesia e uma amabilidade fora do comum. E, desde aqui, digo-lhe presidente: um forte abraço, que continue muitos anos no FC Porto, que continue a triunfar como tem triunfado e que tenha muita sorte. Um forte abraço."

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid

"Felicitações a um presidente que significou um antes e um depois na história do clube da sua vida. 40 anos à frente de um clube querido e amigo como é o FC Porto diz tudo sobre a figura do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Ele foi determinante na grande trajetória do FC Porto durante estas quatro décadas em que conquistou todos os títulos possíveis, entre eles 2 Ligas dos Campeões, 2 Mundiais de Clubes, 2 Ligas Europa e 1 Supertaça Europeia. Tudo isto mais os títulos conquistados em Portugal (22 Ligas, 13 Taças e 21 Supertaças) convertem-no num presidente história do futebol português e europeu."