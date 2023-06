O novo clube de Rúben Neves estará na disposição de satisfazer as pretensões dos dragões e espera fechar o processo esta semana, desde que o internacional iraniano abdique do desejo de continuar na Europa

Com o fecho do ano contabilístico no FC Porto marcado para sexta-feira, Taremi surge como um dos ativos com maiores possibilidades de permitir o encaixe de algumas mais-valias aos dragões.