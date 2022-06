Cerco a Marchesín aperta e SAD do FC Porto admite negociar

Argentino tem mais um ano de contrato e figura entre os elementos mais bem pagos do plantel. Dragões são sensíveis ao desejo de sair para jogar e admitem vendê-lo por verba a rondar os 5 M€.

O desejo de Marchesín em deixar o FC Porto para jogar com regularidade rompeu fronteiras e aos poucos o número de clubes interessados no guarda-redes começa a crescer.

O nome do Celta de Vigo foi ontem mencionado pela Imprensa espanhola como sendo um dos emblemas que o segue - não é o único no país, diga-se -, mas informações recolhidas por O JOGO indicam que também o Olympiacos estará a acompanhar atentamente a situação do internacional argentino.