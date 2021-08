Central reforça a equipa B do FC Porto: "Muita felicidade por vestir uma camisola deste calibre"

Dragões confirmam contratação de Wesley.

Depois de Caíque, o FC Porto oficializou esta quinta-feira a contratação de Wesley, central de 21 anos, também para a equipa B.

O defesa brasileiro chega também do proveniente do Tombense, clube da série C do Brasil, e também por empréstimo com opção de compra.

Representar o FC Porto: "É um sentimento de muita felicidade vestir uma camisola deste calibre, que é conhecida no mundo todo. É um sonho de qualquer jogador estar num clube deste tamanho e é um sentimento de realização de um sonho. Vou dar o meu melhor aqui, vou dar tudo o que eu posso, porque eu estou a realizar um sonho, não só meu, mas também da minha família."



Conhecimento do clube: "Conhecia muito bem a história do clube, é muito conhecido no Brasil, lá acompanhamos muito o campeonato português. Sei que é a melhor equipa em Portugal e conheço porque muitos jogadores brasileiros fizeram história aqui."



Ambições: "Primeiro, quero começar bem, fazer uma boa adaptação e fazer um bom começo de época para me conseguir destacar e conseguir jogar, estender isso ao longo da temporada para que consiga chegar o mais rapidamente possível à equipa principal."

Características: "Jogo a central, representei o Grémio, o Tombense e o Figueirense. Defino-me como um defesa mais técnico, que gosta de sair a jogar."