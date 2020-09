Central do FC Porto esperado ainda esta semana em Itália

Venezuelano Osório está perto de rumar à Liga italiana, pela via do Parma.

Ainda que a preferência da SAD do FC Porto em relação a Yordan Osório fosse para uma venda a título definitivo, a proposta colocada em cima da mesa pelo Parma - como O JOGO avançou recentemente - irá para um empréstimo com cláusula de compra obrigatória mediante a concretização de determinados objetivos.

Esse, recorde-se, era o acordo que os portistas tinham com o Zenit de São Petersburgo, até este se suportar de uma questão burocrática relacionada com o número de jogos que o internacional venezuelano tinha de fazer no campeonato e não em todas as provas, para anular a operação.

Osório é esperado em Parma ainda esta semana, sendo um dos "excedentários" do plantel às ordens de Sérgio Conceição. No clube italiano, o internacional venezuelano encontará o antigo capitão dos dragões Bruno Alves, que enverga a braçadeira do histórico da Serie A.