Central do FC Porto cobiçado na I Liga e também na Polónia

Central é cobiçado pelo Estrela da Amadora mas há um forte interessado na Polónia.

Zé Pedro, central de 26 anos, indiscutível na equipa B nas últimas duas temporadas, emparelhando com João Marcelo neste trajeto, importância devidamente ilustrada em 65 jogos, volta a ser assediado, como aconteceu no início da época passada, havendo investidas que se têm acentuado.

O FC Porto pondera o futuro do atleta, uma referência de balneário na equipa secundária e um elemento que António Folha não deseja perder. De qualquer modo, há um contrato a expirar na próxima época, que vai sugerindo outros planos de carreira ao defesa, contratado pelo FC Porto ao Estrela da Amadora para 2021/22, inclusive com aval de Sérgio Conceição, mas com destino à equipa B.

Ao que o JOGO apurou, o Estrela, promovido à Liga, olha para Zé Pedro com forte desejo de o juntar às fileiras, procurando um empréstimo ou passe partilhado, enfrentando outros concorrentes na I Liga. Mas é no campeonato polaco que existe um interessado na dianteira com condições oferecidas ao jogador amplamente superiores e ideias negociais diferentes, carregando intenções de propor ao FC Porto uma contratação definitiva.