Centrais do Brasileirão passados a pente fino pelo FC Porto e há quatro nomes em foco

Sucesso de Felipe e Éder Militão faz portistas procurarem do outro lado do Atlântico por uma solução para colmatar as saídas de Mbemba e de Rúben Semedo.

Por muito que o nome de Lenglet (Barcelona) tenha circulado a toda a velocidade pela Imprensa espanhola e pelas redes sociais como sendo uma hipótese para o FC Porto, é do outro lado do Atlântico que a SAD procura ativamente por um reforço para o eixo da defesa.

A posição está no topo das prioridades para Sérgio Conceição, devido às saídas de Mbemba (jogador livre) e de Rúben Semedo (termina empréstimo), e os dragões inspiram-se nos sucessos recentes de Felipe e Éder Militão, entre outros do passado, para passarem a pente fino o mercado brasileiro. O perfil está traçado: ter experiência nas principais provas do continente sul-americano, um passado ou presente ligado à seleção canarinha e, por fim, potencial suficiente para poder render um encaixe financeiro no futuro. Por isso, os azuis e brancos não têm deixado nenhuma pedra por virar.