Ceferin e Infantino elogiam e felicitam Pinto da Costa: os troféus, a longevidade e "uma elite"

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e o líder da FIFA, Gianni Infantino, felicitaram Pinto da Costa pelos 40 anos que comemora enquanto presidente do FC Porto.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA: "É uma grande honra felicitá-lo e agradecer pelo trabalho no FC Porto e no futebol português. O sonho de qualquer pessoa é levar o clube da sua terra ao sucesso europeu, e Pinto da Costa está entre os poucos que conseguiram fazê-lo. Ofuscado nas décadas 50 e 60, o FC Porto emergiu como um grande clube europeu sob a sua liderança, conquistando todos os troféus e consolidando-se como um dos melhores clubes da história. A sua vida não se escreve com palavras, mas sim com ações. Apenas posso imaginar o quão orgulhoso se deve sentir quando vê tudo aquilo que atingiu e de forma legítima. É um dos presidentes com mais longevidade na história do desporto e dos mais bem sucedidos, conquistando mais de 60 troféus em quatro décadas. Para além de que não há sinais de abrandamento. Faz parte de uma elite que venceu a Taça dos Clubes Campeões Europeus e a Champions e das duas vezes fê-lo da mais impressionante das formas. A sua paixão pelo nosso adorado jogo ao longo destes anos continua genuína e sincera. Obrigado por tudo e que venham muitos mais anos de saúde e sucesso."

Gianni Infantino, presidente da FIFA: "A completar 40 anos na presidência do FC Porto, Pinto da Costa atinge uma marca histórica. O FC Porto é um dos grandes clubes do mundo, com todos os troféus conquistados e com adeptos em todos os continentes. Em grande parte graças ao seu presidente. Parabéns Pinto da Costa pelo desenvolvimento do futebol em Portugal, na Europa e em todo o mundo. Desejo-lhe o melhor para os próximos 40 anos na presidência do FC Porto."

[Declarações reproduzidas pelo Porto Canal]