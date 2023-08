Cedência de Abraham Marcus travada pelo FC Porto... por agora

Jovem nigeriano interessa a vários clubes do principal escalão.

Cobiçado por várias equipas do campeonato principal, ao ponto de ter sido apontado como estando muito próximo de um empréstimo ao Moreirense, Abraham Marcus permanecerá como jogador do FC Porto... por agora.

A mudança para Moreira de Cónegos esteve alinhavada, mas informações recolhidas ontem por O JOGO vão no sentido de uma travagem, pelo menos até o mercado de saídas dos azuis e brancos ficar um pouco mais claro.

Depois de uma temporada emprestado pelo Remo Stars, Marcus passou a ser jogador do FC Porto a título definitivo em julho, depois de a SAD ter acionado a opção de compra contemplada no acordo com os nigerianos. O extremo foi chamado por Sérgio Conceição para o arranque da pré-temporada e para o estágio algarvio, mas a meio desse período acabou por ser devolvido à equipa B, com a qual continuará a trabalhar até novas indicações.

Em 2022/23, o internacional pelas "Super Águias" fez nove golos e duas assistências em 32 jogos na II Liga, a que se somou outro na I Liga.