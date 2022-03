CD instaura processo disciplinar ao FC Porto após dérbi da Invicta

CD refere que aguarda esclarecimento por parte do clube portista acerca de atos ocorridos no duelo realizado no Bessa.

O Conselho de Disciplina (CD) instaurou um processo disciplinar ao FC Porto na sequência do jogo com o Boavista, relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin, no passado domingo. As causas não são descritas no mapa de castigos.

O CD refere apenas que aguarda esclarecimento por parte do clube portista acerca de atos ocorridos no duelo realizado no Estádio do Bessa, que terminou com uma vitória, pela margem mínima (0-1), dos dragões sobre as panteras.

Sabe-se, contudo, que o FC Porto foi multado pelo atraso no reinício da partida e pelo comportamento dos adeptos no dérbi.