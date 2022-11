"Caviar iraniano" Taremi é destaque em Espanha: "É um jogador subvalorizado..."

Jornal espanhol Marca destaca Taremi e Carlos Carvalhal desfaz-se em elogios ao antigo pupilo.

O FC Porto recebe esta terça-feira o Atlético de Madrid, numa jornada decisiva para as contas dos espanhóis, principalmente. Os dragões ainda procuram garantir o primeiro lugar do grupo, mas já têm acesso assegurado nos oitavos de final, enquanto os colchoneros correm risco de ficarem fora da Liga Europa (caso fiquem em quarto lugar). Por esse motivo, o diário desportivo Marca dá destaque à equipa azul e branca e, em especial, a Mehdi Taremi, a quem faz muitos elogios.

"O iraniano é o fator diferencial dos dragões. É puro caviar", escreve aquele jornal, enumerando alguns números do avançado esta época.

E para que os leitores da Marca melhor conheçam Taremi, o jornal conversou com Carlos Carvalhal, treinador que trabalhou com o futebolista no Rio Ave e que, mais tarde, defrontou quando orientava o Braga.

"É muito completo. Lê bem o jogo, dá assistências, tem qualidade, finalização, velocidade... É um falso lento. Tem o físico de um jogador robusto, mas pica como uma serpente. Ele tinha todas as condições para triunfar na Europa. O potencial dele, com todo o respeito, era superior ao do Rio Ave. Só precisou de um pequeno período de transição ao nível do jogo coletivo e da transição defensiva. Em ambos os aspetos evoluiu bastante", apontou o técnico que recentemente saiu do Al Wahda.

"Fez uma temporada incrível [no Rio Ave]. Foi o avançado com mais duelos defensivos ganhos e foi o melhor marcador nessa época, com 18 golos. Depois surgiu o interesse do FC Porto, do Benfica...", explicou, dizendo que o quis levar para Braga, mas o iraniano tinha o desejo de "jogar na Liga dos Campeões."

Carvalhal vê ainda em Taremi um jogador para as melhores ligas da Europa.

"Penso que é um jogador subvalorizado, talvez porque tenha chegado tarde à Europa, com 27 anos. Se tivesse vindo para o Rio Ave com 22, estaria no FC Porto aos 24 e agora estaria a jogar em Itália, Espanha ou Inglaterra. (...) No futebol atual não há grandes goleadores. Por isso acredito que, apesar de ter 30 anos, ainda pode sair para um grande clube, ainda que o FC Porto também o seja. Não sei o que pensa, mas no passado tinha o sonho de jogar em Inglaterra e Espanha", vincou.