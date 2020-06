Castigos obrigam FC Porto a usar a décima defesa na Liga

Sem Marcano, Alex Telles e Manafá, o setor mais recuado volta a mudar contra o Aves. Jogue quem jogar, será uma novidade absoluta

O FC Porto vai apresentar na Vila das Aves o décimo quarteto defensivo distinto no campeonato. Sem Manafá nem Alex Telles, os dois laterais no jogo com o Marítimo, Sérgio Conceição volta a ter de mexer no setor mais recuado, numa altura em que defende a liderança na I Liga. Problemas a dobrar, tendo em conta que Manafá foi, até à data, a única alternativa ao brasileiro e o treinador não terá qualquer lateral esquerdo de raiz à disposição.

Olhando para as opções recentes, Corona, Mbemba e Pepe têm lugar certo no onze, mas falta saber quem fecha o quarteto. Independentemente do nome escolhido pelo treinador do FC Porto, é garantido que será inédito. Diogo Leite é um dos mais fortes candidatos ao lugar do brasileiro. Se se confirmar, será a segunda vez a alinhar como titular na prova, depois de já ter sido opção inicial para a deslocação a Moreira de Cónegos. Nessa altura, o internacional Sub-21 português jogou ao lado do congolês no eixo defensivo, numa altura em que Marcano estava a cumprir castigo e Pepe a recuperar de uma lesão.

Mbemba e Pepe são os repetentes em relação ao último jogo. Corona volta a baixar, depois de ter sido extremo com o Marítimo. Para o lugar que falta, Diogo Leite é o mais forte candidato

Há também a possibilidade de Mbemba encostar à esquerda ou até Tomás Esteves ser chamado. Com qualquer um ou ainda outra solução que Sérgio Conceição tenha em carteira, Marchesín vai ter mesmo à sua frente um quarteto que "desconhece". Além da décima defesa diferente da temporada, na Vila das Aves, o treinador do FC Porto vê-se obrigado a apresentar um quarteto defensivo inédito pelo terceiro jogo seguido do campeonato. No regresso após a paragem, os dragões também já tinham apresentado uma linha defensiva em estreia absoluta, com Corona, Mbemba, Pepe e Manafá.

Nessa altura, no Minho, Sérgio Conceição foi mesmo obrigado a mexer na equipa, tendo em conta que já não contava com o espanhol, a recuperar da grave lesão que sofreu no joelho direito e que o impede de voltar a jogar na presente temporada, mas também com o lateral-esquerdo brasileiro, a cumprir castigo por ter visto o quinto cartão amarelo com o Rio Ave, no último jogo antes da paragem do campeonato. Na última jornada, diante do Marítimo, Manafá, Mbemba, Pepe e Alex Telles foram os escolhidos. Já com rotinas como lateral-direito, Corona voltou a jogar como extremo, tendo em conta que Otávio cumpriu castigo. Manafá voltou a ser aposta para o onze inicial, desta feita para jogar como lateral-direito. Foi a 9ª vez que o ex-Portimonense jogou naquela posição. A última tinha sido com o Santa Clara, nos Açores, num jogo em que marcou o primeiro golo da vitória, por 2-0. Segue-se outra novidade.