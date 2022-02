Castigos de Uribe e Grujic deixam Eustáquio com onze titular do FC Porto à vista

Médio vai formar uma dupla inédita com Vitinha na receção ao Gil Vicente. Um mês depois de chegar ao Dragão, o ex-Paços de Ferreira tem a primeira prova de fogo.

Stephen Eustáquio é chamado ao palco principal. O reforço de inverno dos portistas tem as portas do onze abertas e será o parceiro de Vitinha na receção de domingo (20h30) ao Gil Vicente. O ex-Paços de Ferreira vai ter a primeira prova de fogo de azul e branco, pouco mais de um mês depois de ter chegado ao Dragão. As ausências de Uribe - completou uma série de cinco cartões amarelos no campeonato - e de Grujic - expulso na visita a Moreira de Cónegos - deixa Sérgio Conceição sem grandes alternativas para o setor intermediário.

Eustáquio soma apenas 22 minutos pelo FC Porto, distribuídos por três partidas, mas é o principal candidato à titularidade contra os gilistas, sobretudo pelas características que o assemelham a Uribe. "Era um das dúvidas que eu também tinha, se era 6 ou 8, porque pode desempenhar bem as duas funções. Não é um trinco, um 6 puro, por isso é que o vejo como 6/8 de rotação. Não sendo um jogador robusto fisicamente, filtra jogo e tem recuperações de bola. Além disso, participa bem nas dinâmicas ofensivas". A descrição é de Daniel Ramos, antigo treinador de Eustáquio, a O JOGO, dias antes do reforço ser oficializado pelo FC Porto.

Olhando para o plantel, sobram Bruno Costa e Fábio Vieira como médios de formação, isto atendendo a que Otávio será usado - como tem sido - numa das alas. Ora, Conceição voltou a apostar em Bruno Costa como lateral em Roma e é precisamente como [única] alternativa a João Mário que o vê atualmente. Fábio Vieira tem jogado em zonas mais adiantadas e por aí deve continuar. Por isso, Eustáquio avança para a estreia no onze do FC Porto com a responsabilidade de render um dos jogadores mais importantes da equipa e de quem Conceição raramente abdica.

Ainda na quinta-feira, Uribe foi dos melhores em campo, não apenas pelo golo, mas sobretudo pelo trabalho que fez na zona intermediária ajudando a conter a pressão italiana. Além disso, terminou uma eficácia de passe de 93% e fez dez recuperações de posse.

