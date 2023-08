Castigo a Conceição afasta-o de três jogos. Regresso ao banco daqui a um mês

Treinador do FC Porto foi suspenso por 23 dias pelo Conselho de Disciplina.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo de suspensão, mais 23 dias, na sequência dos incidentes na Supertaça com o Benfica, jogo no qual foi expulso por Luís Godinho.

Este castigo, e tendo em conta que o técnico já cumpriu a partida de suspensão em Moreira de Cónegos, afasta-o dos próximos três compromissos dos dragões no campeonato: a receção ao Farense, no dia 20 de agosto, a deslocação a Vila do Conde (28) e o duelo no Dragão com o Arouca (fim de semana de 3 de setembro).

Depois destas jornadas, há uma pausa para compromissos das seleções, sendo que Sérgio Conceição pode sentar-se no banco em casa do Estrela da Amadora, na quinta jornada, no fim de semana de 17 de setembro.