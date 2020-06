Caso único no FC Porto: ainda nem sequer se sentou no banco de suplentes

Senegalês é o único elemento do plantel que está a treinar no Olival e que ainda não foi convocado para qualquer jogos após o reatamento.

Ao fim de um ano e meio no FC Porto, Loum continua longe das escolhas de Sérgio Conceição. De tal forma que é o único elemento do plantel que está a treinar no Olival que ainda não se sentou no banco de suplentes desde que o campeonato regressou, após a paragem motivada pela Covid-19.

O senegalês ainda não integrou qualquer ficha de jogo, nem mesmo agora que são permitidas cinco substituições e a presença de nove elementos no banco de suplentes. Loum já não era muito utilizado, mas agora viu-se ultrapassado inclusive pelos jovens que Sérgio Conceição promoveu recentemente ao plantel principal: Fábio Vieira e João Mário estiveram no banco nos últimos dois encontros, sendo que o primeiro destes campeões da Youth League até já se estreou na equipa A.

Contratado ao Braga em janeiro de 2019, por 7,75 milhões de euros, Loum ainda não encontrou o seu espaço no FC Porto, somando apenas 10 jogos em 70 possíveis. Esta época até se estreou a marcar - há quase uma volta do campeonato - na receção ao Paços de Ferreira, recebendo elogios do treinador no final. "O Loum esperou o seu momento e é muito focado. Quando teve oportunidade agarrou. Tem muito para evoluir, ainda não conseguiu nada, mas é um passo importante na sua afirmação", referiu Conceição após a partida com os pacenses. A verdade é que depois desse momento "alto", o médio só voltou a somar minutos por mais duas vezes: a 8 de dezembro com o Belenenses, para o campeonato, e a 4 de fevereiro, na Taça de Portugal, com o Académico de Viseu.

Loum não estará, seguramente, conformado com a falta de minutos, e já disse que no final da temporada vai conversar com o seu empresário e com o FC Porto para definir o que será melhor para a sua carreira. "Contactos de outras equipas? Não me interessam. Tudo o que tenho na minha cabeça é o futebol, o meu trabalho, o que vou fazer em cada treino. Tudo o resto, não me foco nisso. Honestamente, não sei nada desse tema. A decisão de ficar ou partir não é minha. Tenho um contrato. São as pessoas que vão decidir. Mas o mais importante é estar concentrado no que faço, e penso nisso apenas. Quando o campeonato terminar certamente falarei com as pessoas, para tomarmos todos uma boa decisão", referiu o médio em meados de abril, numa conversa no Instagram do portal senegalês "Galsen Time".