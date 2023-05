Caso dos coletes azuis: TAD mantém dois jogos de interdição

Julgou improcedente o recurso apresentado pela SAD do FC Porto.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) julgou improcedente o recurso apresentado pela SAD do FC Porto no designado caso dos coletes azuis. O Estádio do Dragão, recorde-se, foi interditado por dois jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação de Portuguesa de Futebol como consequência dos incidentes registados no clássico com o Sporting, realizado no dia 11 de fevereiro do ano passado.

A este castigo o CD somou uma multa total de 25. 245 euros.

Outros elementos da segurança e de apoio às ações promocionais do FC Porto foram punidos. A saber: 1.530 euros para João Paulo Vieira de Sousa (coordenador de segurança da FC Porto SAD ); 918 euros para Ricardo Manuel Vasconcelos Carvalho (diretor de campo da FC Porto SAD) e Carlos Miguel Alves Carvalho (diretor de segurança da FC Porto SAD). Já Manuel Silva, Cláudio Filipe Nova e Carlos Elias (coletes azuis) foram suspensos por 75 dias e multados em 3.060 euros cada um deles.

O TAD manteve na íntegra o acórdão proferido pelo Pleno do CD.