Caso de alegado insulto racista a Pepe: "Áudios do VAR serão disponibilizados"

Pedro Henriques, antigo árbitro de futebol e agora comentador de arbitragem, explica que os áudios do VAR serão disponibilizados na tentativa de se perceber o que terá dito Colombatto a Pepe.

Os áudios do VAR poderão ser usados para clarificar se Santiago Colombatto proferiu ou não um insulto racista dirigido a Pepe. Quem o diz é o antigo árbitro Pedro Henriques, em declarações à Antena 1.

Em causa está, recorde-se, o alegado insulto racista proferido por Colombatto, médio do Famalicão, a Pepe, defesa-central do FC Porto, no jogo de quinta-feira entre as duas equipas, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O capitão portista diz que o adversário lhe chamou "mono" (macaco) e que o árbitro Manuel Mota ouviu. No fim do jogo, João Pedro Sousa, treinador dos minhotos, negou, referindo que falou com o jogador argentino e que este lhe garantiu que não proferiu tal palavra.

"Para efeito do processo, sim [áudios do VAR podem ajudar a clarificar se houve insulto racista]. A ideia do áudio é poder ficar registado para alguma circunstância extraordinária, inclusivamente para uma circunstância que já aconteceu. Portugal não faz muito isso, que é de vez em quanto disponibilizarem os áudios para se ouvir a comunicação entre o árbitro e o VAR. Isto não é um processo normal, é um processo que entra em algo em que a FIFA e a UEFA têm muita sensibilidade, o racismo, a xenofobia, etc. Essas discriminações que existem, o masculino e o feminino... Portanto, não tenho dúvidas de que haverá um processo, porque as partes assim vão querer (...) tenho a certeza que estes áudios, que podem conter alguma coisa ou não, não se sabe se aparecem no áudio, vão ser disponibilizados. Agora, se vão ser publicamente, isso tenho dúvidas. Mas para efeito do processo, não tenho dúvidas que vão ser", afirmou.

"A lei 12 não faz diferença entre insultos racistas ou não racistas. O que diz é que quando um jogador tem linguagem injuriosa, ofensiva ou grosseira em relação a outro, leva o cartão vermelho. E aqui inclui-se todo o tipo de insulto. Aqui a questão que se coloca é que, segundo o Pepe, o Manuel Mota ouviu esse insulto. Por outro lado, não sabemos a versão do Manuel Mota. E o treinador do Famalicão disse que falou com o jogador e que o Colombatto não insultou o Pepe. Falta ouvir o Manuel Mota que, obviamente, nunca poderá escrever num relatório que ouviu e não expulsou. Se ouve, tem de expulsar. Seja o insulto de que natureza for", constatou o ex-árbitro.