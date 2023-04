Caso da garagem: Tribunal anula sanção aplicada a Rui Cerqueira

Diretor de comunicação do FC Porto já havia cumprido a sanção, mas é-lhe dada razão

O Tribunal Central Administrativo Sul anulou na quinta-feira os castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a Rui Cerqueira no caso da garagem, decorrentes de uma participação disciplinar apresentada pelo Sporting devido a factos ocorridos a 11 de fevereiro, num empate (2-2) com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

Recorde-se que Rui Cerqueira foi multado em 3 825 euroes e suspenso por 115 dias, afastamento que já cumpriu, mas vê agora ser-lhe dada razão.

O Tribunal Central Administrativo Sul confirma, no entanto, a sanção aplicada à SAD portista: 10 320 euros de multa.

De acordo com o acórdão ao qual O JOGO teve acesso, "não existem nos autos provas irrefutáveis que permitam concluir pela prática dos factos por parte do Recorrente Rui Cerqueira". "O próprio relatório policial que poderia trazer luz à controvertida questão, é inconclusivo", lê-se ainda.

A decisão é ainda passível de recurso, por parte do Conselho de Disciplina, para o Supremo Tribunal de Justiça.