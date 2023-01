Caso da garagem: TAD mantém castigo ao FC Porto

Porto, 02/09/2016 - Visita ao Est‡dio do Drag‹o e a pegada Art’stica do Drag‹o. (Ivan Del Val/Global Imagens)

Os portistas foram multados pelo CD da FPF e Rui Cerqueira, diretor de comunicação do clube, castigado

O TAD decidiu desfavoravelmente no recurso apresentado pelo FC Porto na sequência do caso da garagem do Dragão, ocorrido a 11 de fevereiro de 2021, após o clássico com o Sporting.

Os portistas foram multados pelo CD da FPF em 16 320 euros e Rui Cerqueira, diretor de comunicação do clube, castigado com 115 dias de suspensão, entretanto já cumpridos.