Caso da garagem: castigos de Vítor Baia e Rui Cerqueira podem ser cumpridos nas férias

O processo reporta a março, quando o Sporting apresentou uma participação disciplinar devido a factos ocorridos em 11 de fevereiro, num empate (2-2) no Estádio do Dragão entre as duas equipas.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi ilibado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no caso dos incidentes no clássico com o Sporting, com os dirigentes Vítor Baía e Rui Cerqueira condenados.

Segundo a decisão, hoje proferida, Sérgio Conceição foi absolvido de todos as acusações, enquanto Vítor Baía, vice-presidente dos dragões, foi suspenso 25 dias, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa, sancionado com 115 dias de afastamento.

Além das multas pessoais, também a SAD do FC Porto foi sancionada em coletivo, com uma coima de 16.320 euros.

O processo reporta a março, quando o Sporting apresentou uma participação disciplinar devido a factos ocorridos em 11 de fevereiro, num empate a duas bolas no Estádio do Dragão entre as duas equipas.

Apesar das suspensões, o Regulamento Disciplinar das Competições da Liga "permite que as sanções de suspensão por tempo sejam cumpridas nas férias", por não emular o regulamento da FPF que previne essa possibilidade.

Assim, com a decisão tomada já depois do fim da época, as suspensões acabam por abranger o período de pausa desportiva, com a de Vítor Baía finda antes da retoma desportiva.

"Ao contrário da suspensão prevista no Regulamento da Federação, que impede os dirigentes de estarem presentes em recintos desportivos, a suspensão prevista no Regulamento da Liga apenas impede os dirigentes de estarem presentes na zona técnica", pode ler-se na decisão conhecida.