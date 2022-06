Caso da garagem no FC Porto-Sporting: Conselho de Disciplina anuncia decisões

Conselho de Disciplina da FPF comunicou esta terça-feira as decisões

O Conselho de Disciplina da FPF comunicou esta terça-feira as decisões referentes ao que ficou conhecido "caso da garagem" e referente aos incidentes ocorridos no interior do Estádio da Dragão no final do FC Porto-Sporting, partida da Liga Bwin.

Em linhas gerais, o CD da FPF decidiu-se pela absolvição do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição. Já Vítor Baia, vice-presidente e administrador da SAD, foi condenado com 25 dias de suspensão e multa de 3440 euros; Rui Cerqueira, diretor de imprensa, punido com 115 dias e multa de 3825 euros; e, finalmente, o FC Porto condenado a pagar 16 320 euros.

O processo reporta a março, quando o Sporting apresentou uma participação disciplinar devido a factos ocorridos em 11 de fevereiro, num empate a duas bolas no Estádio do Dragão entre as duas equipas.

Da instauração do processo, pela Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, foi remetida acusação aos quatro arguidos (três pessoas e a SAD azul e branca) em 2 de maio.

Quanto ao antigo guarda-redes, a decisão fundamentada nota os vários insultos que este dirigiu ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, tendo confessado "a conduta ofensiva da honra de outro agente desportivo", o que atenuou a pena aplicada.

A SAD dos "dragões" foi punida por publicações nas redes sociais, sendo absolvida de outras acusações, com o CD a fundamentar a decisão mais pesada sobre Rui Cerqueira em vários pontos.

Foi dado como provado que o dirigente bateu numa mão do presidente leonino, fazendo cair o telemóvel que este segurava, com o CD a elencar vários elementos de prova, como o pedido, por parte de Varandas, de renovação do cartão de cidadão que "se encontrava guardado na capa do telemóvel", entre outros.

Sérgio Conceição, por seu lado, foi absolvido, porque a prova produzida coloca-o próximo de Varandas, mas "não permite uma clara e inequívoca determinação do teor das palavras por si eventualmente proferidas".

Em 11 de fevereiro, o encontro FC Porto-Sporting, da 22.ª jornada da Liga que terminou empatado 2-2, ficou marcado por desacatos entre jogadores e elementos das duas equipas, com o árbitro a mostrar vários cartões vermelhos.

Um dia depois do jogo, o Sporting anunciou a intenção de apresentar uma queixa-crime contra Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD portista, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube, por "agressões verbais e tentativas de agressão física" ao presidente do clube, Frederico Varandas.

O FC Porto reagiu à intenção dos leões, negando as acusações feitas e desmentindo quaisquer agressões ao líder do clube de Alvalade.