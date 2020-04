Casillas questionado sobre possível regresso: "Há que ser realista..."

Iker Casillas recordou este sábado a chegada a Portugal para representar o FC Porto e também falou sobre o futuro.

Adaptação: "Foi difícil. Estive muito tempo no mesmo clube e cidade. Mudar de país é complicado. Tive de me adaptar também aos estádios, que são mais pequenos. Lembro-me de jogar com o Arouca e o Moreirense... No segundo ano, foi bastante bom a nível pessoal, mas faltou o campeonato, estivemos até fim, mas pecámos por inexperiência. A mão do Sérgio Conceição foi muito importante, deu a energia que o clube precisava, até nas conferências de Imprensa mostrava o seu caráter e isso contagiou-nos. Na época passada, tenho menos memórias devido ao que me aconteceu. Perder nos penáltis nas finais foi duro. Agora, é recuperar e estar o melhor possível. Em 13/14 dias cumpre-se um ano do enfarte e espero que o médico me diga que estou 100 por cento recuperado".

Ainda pensa em regressar ou jogar? "Há que ser realista A saúde é o mais importante, é estar bem. Quando aconteceu o enfarte estive um mês com medo de caminhar, de dormir, a fazer qualquer exercício. Agora, não. Estou forte, melhor do que antes, mas também tenho umas medicações que fazem com que esteja bem. Isso é que o médico tem de dizer, se tenho de manter ou deixar. O que mudou? Na cabeça. Pensas mais, dás mais valor aos teus momentos".

Memórias de 2017/18: "Era o meu jogo mil. Foi um momento difícil. Estávamos a fazer uma boa temporada. Lutávamos pelas meias-finais da Taça, tínhamos perdido a meia-final da Taça da Liga nos penáltis. A época respondia bem, tivemos seis pontos sobre o Benfica e em dois jogos, primeiro Paços e depois Belenenses, perdemos essa vantagem. Esse relaxamento, perda de ambição com a vantagem... Depois desse jogo estava tão triste e dorido, foi duro, estivemos duas horas e meia no balneário. Comecei a falar, foi algo natural das sensações que tínhamos. Se não acreditássemos, se não tivéssemos ambição, não seriamos recordados depois da época. O mérito foi de todos, falámos todos, depois conseguimos encontrar o caminho para conquistar o campeonato. E todos fomos importantes. Era uma sensação de impotência, numa semana perdemos o crédito que tínhamos".