Casillas propõe alteração no VAR: "Que haja também um ex-jogador"

Nas redes sociais, guarda-redes espanhol lançou tópico de discussão que motivou muitas reações.

Iker Casillas recorreu esta sexta-feira às redes sociais para lançar um tópico de discussão com o vídeoárbitro no centro da questão.

"Proponho que no VAR, além do árbitro que analisa as imagens, haja também um ex-jogador de futebol. Seria bom dar a sua opinião de acordo com as jogadas que possam ocorrer durante um jogo", escreveu o guarda-redes do FC Porto, suscitando um verdadeiro debate virtual na sua conta do Twitter.

A publicação de Iker surgiu enquanto este assistia ao encontro entre Real Sociedad e Leganés, conforme deu conta através do mesmo meio. Aliás, Casillas lamentou nunca ter jogado no estádio Anoeta remodelado.

"Joguei com 17 anos no Anoeta. Um torneio juvenil. Joguei depois para a Liga espanhola vários anos. Sempre me pareceu um grande campo. Ao vê-lo agora, dá-me raiva não ter jogado lá como está agora mesmo", escreveu o "Santo".