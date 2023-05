"Casillas no FC Porto? Não sabiam do que estavam a falar. Não foi para uma equipa pequena"

Declarações de Michel Salgado, antigo lateral espanhol do Real Madrid, ao programa "Hora dos Craques" do Porto Canal, apresentado por Maniche e Miguel Marques Monteiro.

Quando Casillas trocou o Real Madrid pelo FC Porto: "Eu conheço o FC Porto melhor que muita gente em Espanha. Sei o que significa o FC Porto tanto na Europa, como num país como Portugal. Tinha mais conhecimento do que aqueles que estavam a falar e a opinar e eu disse: 'Estes são tolos, não sabem do que estão a falar. O Iker não vai para uma equipa pequena, de bairro, vai para uma das melhores equipas da Europa e com mais história na Champions'. E a nível organizativo, sabia que o FC Porto tem muita pressão em Portugal, a disputa com o Benfica e o Sporting é dura. Os anos em que o FC Porto tem estado na Champions, não há muitas equipas europeias que possam dizer que fizeram o mesmo. Primeiro tomar a decisão de sair do Real Madrid é a decisão mais difícil. Depois as pessoas perguntavam: 'O FC Porto? O que é que ele vai fazer para o FC Porto?'. Eu dizia que tinha tomado uma decisão muito boa. Vai para um país muito parecido com Espanha em todos os aspetos. O idioma é fácil de aprender. Vai para um dos grandes da Europa e os adeptos vão tratá-lo muito bem. Vai estar num clube organizado, que joga sempre a Champions, que aspira a títulos todos os anos. Creio que o Iker tomou a decisão perfeita e cada vez que falo com ele diz-me: 'Eu não queria sair do FC Porto, desfrutei muito do clube e da cidade'. Ele não queria ir-se embora, nem ele, nem a sua família. Teve os seus problemas no primeiro ano porque esperavam que fosse o Iker Casillas do Real Madrid que ia chegar e ganhar tudo. No segundo ano, afirmou-se no clube e em tudo e fez uma bela carreira no FC Porto. Os portistas têm muito carinho por ele."

Devia ter continuado no Real: "Como amigo e companheiro é triste que um jogador, com o que ele representava, saísse do Real Madrid. Vemos as coisas diferentes daquilo que um adepto vê. E vendo por dentro, sabemos que quando tomas uma decisão há muito para além do que o adepto vê. A decisão do Iker foi tomada não só por ele, mas talvez pelo que estava a acontecer no Real Madrid e pela sua família. A nível pessoal, ele estava a sentir muita pressão lá e eu acredito que ele veio [para o FC Porto] para se libertar um pouco. Ele já levava há muitos anos com muita pressão e queria libertar-se disso. Queria deixar de ser o centro das atenções."