Casillas elogia FC Porto e Sérgio Conceição: "Gosto do estilo que deu à equipa"

Antigo guarda-redes dos dragões continua atento ao caminho do emblema azul e branco.

Iker Casillas, antigo guarda-redes do FC Porto, continua atento ao caminho do emblema azul e branco e esta quarta-feira recorreu às redes sociais para elogiar a exibição dos "dragões" no triunfo por 2-1 sobre o Atlético de Madrid e a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, já garantida na penúltima jornada da fase de grupos.

"O jogo do FC Porto [contra o Atlético] foi brilhante. Em todas as suas linhas. Muito sérios. Gosto do estilo que Conceição deu à equipa. Muito competitivo", começou por escrever na sua conta do Twitter.

"Mereceram a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Há que recordar que perderam os dois primeiros jogos", concluiu.