Casillas: "Diogo Costa está a transformar-se num guarda-redes de peso no futebol mundial"

Astro espanhol aborda, em exclusivo para O JOGO, a evolução do português, que hoje pode igualar a melhor série de encontros sem sofrer de um portista na Champions este século. Marchesín tem a sequência mais longa (quatro) de jogos a zero, alcançada em 2020/21. O novo 99 dos dragões leva três, tantos como Baía e... Iker. "Está a evoluir bem e no caminho adequado", nota o "Santo".

Os atos heróicos de Diogo Costa na Liga dos Campeões romperam fronteiras e colocaram-no no limiar de uma marca histórica do FC Porto neste século. O internacional português não encaixou qualquer golo nos últimos três jogos da competição e precisa de repetir a façanha esta tarde, na receção ao Atlético de Madrid, para igualar a sequência mais longa do clube, protagonizada por Marchesín, na temporada de 2020/21.

Ao dia de hoje, o registo do 99 portista é suficiente para o colocar ao lado de ilustres como Vítor Baía, considerado por uma vasta maioria como o melhor guardião de sempre dos dragões e do futebol português, e também de Casillas, o guarda-redes com mais jogos na Champions (181), com quem teve a possibilidade de trabalhar diariamente na equipa principal dos azuis e brancos.