"Casillas apoiou-me desde o momento em que cheguei ao clube, é uma grande pessoa"

Marchesín encantado com a aventura no FC Porto

Marchesín diz-se completamente adaptado e explica que o antecessor tem mérito nisso.

Marchesín já regressou ao FC Porto quarta-feira, mas antes deu uma entrevista à CNN Radio em que falou sobre a seleção e a experiência nos dragões. O guarda-redes repetiu que "o passo do América para o FC Porto foi um salto muito grande na carreira" e reafirmou-se "muito feliz e completamente adaptado" a esta "etapa importante". Para que isso sucedesse de forma tão rápida, muito se deveu ao apoio do antecessor: Casillas. "Com o Iker, tenho uma relação muito boa. Apoiou-me desde o momento em que cheguei ao clube; é uma grande pessoa. Admirava-o desde que era pequeno e agora trato de lhe fazer perguntas e de aprender com ele, porque é uma pessoa com muito a ensinar. Tenho de aproveitar, porque ele está sempre no clube", contou "Marche".

A Liga Europa também foi tema de conversa. "É uma competição importante, onde se aproveita muito. Cada um trata de estar à altura das exigências. Aos 31 anos [idade de Marchesín], um guarda-redes está muito maduro e esta oportunidade chegou numa etapa importante da minha carreira. Estava no maior clube do México, muito cómodo, mas optei por crescer, por encarar um novo desafio. Oxalá no próximo ano possamos jogar a Liga dos Campeões", sublinhou.