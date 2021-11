Casa de Pinto da Costa também está a ser alvo de buscas, segundo a Sábado

A casa de Pinto da Costa também estará a ser alvo de buscas no âmbito da Operação Cartão Vermelho.

A casa de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, também estará a ser alvo de buscas no âmbito da segunda parte da Operação Cartão Vermelho, de acordo com a revista Sábado. A CMTV e a TVI24 também avançam com a mesma informação.

Recorde-se que o Ministério Público e a Polícia de Segurança Pública (PSP) estão a fazer buscas à SAD do FC Porto, a dirigentes portistas e a empresários próximos do clube.

A operação foi avançada pela revista Sábado, que revela que as buscas se enquadram na Operação Cartão Vermelho e envolvem os empresários de futebol Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto.

Em causa estarão suspeitas de fraude fiscal, abuso de confiança, burla qualificada e branqueamento de capitais.

Nas buscas estão envolvidos elementos da PSP, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e Autoridade Tributária (AT).