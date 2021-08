Uma das mais famosas casas de apostas "vê" Morelos a reforçar o ataque do FC Porto

Avançado colombiano do Rangers, clube que falhou a fase de grupos da Champions.

Bastou o Rangers ser afastado da Liga dos Campeões para o nome de Alfredo Morelos e do FC Porto surgirem novamente na mesma notícia. Apesar de as conversas entre os dois clubes terem estagnado, a verdade é que a "Betfair", uma das casas de apostas mais famosas do mundo, coloca os dragões como os "favoritos" a contratar o colombiano, se os escoceses cederem nas exigências financeiras.

A "odd" dos portistas é a mais baixa de todas, seguida pela do... Benfica e pela da Roma. Morelos fez, anteontem, o segundo jogo pela equipa de Glasgow esta época. O avançado até apontou um golo contra o Malmo, mas não foi suficiente para impedir a queda da equipa de Glasgow da Champions.