Carvalhal recorda lesão grave de David Carmo: "Comportamento dele foi sempre excelente"

ENTREVISTA, PARTE II - Carlos Carvalhal garante que o comportamento do defesa-central foi sempre excelente. Antigo treinador do Braga destaca a força de vontade e o profissionalismo de David Carmo no longo período de recuperação, depois da grave lesão que sofreu no tornozelo direito.

David Carmo lesionou-se gravemente no dia 10 de fevereiro de 2021, precisamente contra o FC Porto, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O regresso à competição aconteceu apenas dia 31 de janeiro deste ano, altura em que começou a readquirir o ritmo competitivo ideal, tendo jogado pela equipa de sub-23 do Braga, contra o Rio Ave.

Depois alinhou ainda pela equipa B e o regresso à competição pela equipa principal aconteceu apenas a 20 de fevereiro, ou seja, um ano depois da fratura do tornozelo direito.