Carvalhal fala dos penáltis de Taremi: "Ele é muito rápido e inteligente"

Carlos Carvalhal foi o primeiro treinador de Taremi no FC Porto

Carlos Carvalhal, convidado do programa Titulares da Sport TV, falou de esta noite de Taremi, o avançado do FC Porto que se estreou na I Liga com a camisola do Rio Ave, em 2019/20, então treinado por Carvalhal.

"Não diria que o Taremi teve uma grande evolução. Ele chegou a Portugal com 28 anos. Não digo isto com desprimor pelo trabalho do Sérgio Conceição, mas recordo que o Taremi, no primeiro ano em Portugal ficou a um golo, creio que um golo, de ser o melhor marcador", disse o ex-treinador do Braga. Taremi marcou 21 golos nessa época.

"O Taremi já tinha sido oferecido a muitos clubes em Portugal quando veio para o Rio Ave. Ele estava bem no Catar, estava bem na vida e apostámos nele sabendo que era um jogador para voos mais rápidos. Aproveitámos o desejo dele jogar na Europa", acrescentou.

"No Rio Ave ele já era muito forte a pressionar, um jogador que se liga muito à equipa. Já sobre os penáltis, teve oito ou nove no Rio Ave, quase todos eles, ou todos mesmo, eram mesmo penálti. Ele é muito rápido e inteligente, atrasa um pouco, depois acelera e sofre toques inevitáveis", disse ainda.