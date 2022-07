Carvalhal: "David Carmo é uma ave rara e ficará no FC Porto, no máximo, um ano"

ENTREVISTA, PARTE I - Carlos Carvalhal não tem dúvidas: o FC Porto acertou em cheio na contratação de David Carmo. O antigo treinador do Braga acredita, inclusive, que o central vai estar apenas um ano no Dragão.

Carlos Carvalhal trabalhou com David Carmo no Braga nas últimas duas épocas e aceitou o repto de O JOGO para falar pormenorizadamente das características do defesa-central. Diretamente dos Emirados Árabes Unidos, o atual treinador do Al Wahda destacou as qualidades, lembrou o trabalho que fez e que o transformou por completo, mas também o que ainda tem de aperfeiçoar o mais caro reforço de sempre dos dragões.

O FC Porto acertou na contratação de David Carmo?

-O FC Porto é um clube que escrutina muito bem os jogadores, analisa-os bem antes de partir para a sua contratação e esta particularmente é de um valor muito avultado, que careceu de certeza de uma análise muito profunda, de todos os detalhes. O David tem evoluído imenso como jogador, fundamentalmente na última época. Acalmou depois de ter vindo da lesão e tornou-se num jogador muito mais completo. Aquilo que se espera é que possa evoluir jogando, disputando jogos importantes, como na Liga dos Campeões. Mas ele está preparado para o desafio que aí vem, porque sabe lidar com a pressão. Num clube como o Braga já está habituado a jogar com uma pressão muito grande.