Veja as imagens mais marcantes do empate entre Braga e FC Porto na Taça de Portugal

Sérgio Conceição foi confrontado na sala de imprensa com a importância que a vitória do FC Porto sobre a Juventus, a contar para a Liga dos Campeões, pode ter na carreira de treinador. "Se virem o Sérgio do campeonato, se calhar nem as equipas do meio da tabela me querem", disse entre sorrisos.