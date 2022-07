Carmo e internacionais de regresso no último treino portista antes do estágio

A equipa do FC Porto iniciou a época 2022/23 no Centro de Treinos do Olival, tendo os futebolistas às ordens de Sérgio Conceição realizado o primeiro treino da temporada, bem como os habituais exames médicos e avaliações físicas.

FC Porto parte para o Algarve ainda na tarde desta quarta-feira e fica no sul do país até 14 de julho

As presenças de David Carmo, em estreia, e dos internacionais foram as grandes novidades no último treino do FC Porto no Olival antes da partida para o estágio no Algarve.

O central contratado ao Braga já trabalhou esta quarta-feira às ordens de Sérgio Conceição, juntamente com Taremi, Eustáquio, Zaidu, Grujic, João Mário, Diogo Costa, Otávio e Pepe.

Wilson Manafá, a realizar treino condicionado e trabalho de ginásio, foi o único ausente por lesão.