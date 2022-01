Carlos Salcedo, central mexicano, referenciado pelo FC Porto

Carlos Salcedo com a camisola do Tigres

Mexicano será uma das opções em análise para o reforço do eixo da defesa.

Sérgio Conceição pretende a contratação de um reforço para o centro da defesa neste mercado de inverno e Carlos Salcedo será um dos nomes que o FC Porto está a analisar.

O central tem 28 anos, é internacional mexicano e, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, pretende sair do Tigres, de preferência, rumo à Europa. O contrato com o clube do estado de Nuevo Léon termina em dezembro de 2022, pelo que esta poderá ser a última oportunidade de este realizar algum encaixe financeiro.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, é outro dos emblemas interessados em Salcedo, que surge nesta altura como uma alternativa a Rúben Semedo, cuja desvinculação do Olympiacos não se está a afigurar nada fácil.

Salcedo, refira-se, já jogou na Europa, ao serviço da Fiorentina (2016/17) e do Eintracht Frankfurt (nas duas épocas seguintes).