Carlos Alberto entrevista Deco: "Era suposto estares triste quando Mourinho entrou no balneário"

Dois campeões europeus pelo FC Porto num frente a frente televisivo, com Carlos Alberto a fazer as perguntas a Deco. Há histórias sobre Mourinho e opiniões sobre a temporada da vitória portista na Liga dos Campeões em 2003/04

Tudo começa com uma história de Carlos Alberto com José Mourinho no FC Porto que acabaria com a conquista da Liga dos Campeões de 2004: "Ainda bem que tu cresceste, naquela altura eras muito moleque. No FC Porto, gostávamos muito de ti e precisávamos de ti. Um dia, o teu irmão foi visitar-te, chegaste atrasado ao treino e brigaste com o José Mourinho. Ele castigou-te e mandou-te para a equipa B. Os balneários das duas equipas ficavam perto um do outro. Um dia, eu fui falar com o Mourinho e disse-lhe: "Traz o Carlinhos de volta, ele anda triste, está sempre a chorar, e vamos jogar com o Lyon [quartos de final da Liga dos Campeões]. Vamos precisar dele". O Mourinho disse que ia falar contigo, mas que tinhas de pedir desculpa. O problema é que tu tinhas montado uma rede de futvólei no balneário da equipa B... Era suposto estares triste, mas quando ele entrou no balneário tu estavas aos gritos e na palhaçada. Apesar disso, ele desculpou-te e voltaste à equipa", contou Deco.

"Ele gostava muito de mim. A verdade é que eu andava triste por não estar com a equipa. Foi um momento de alegria e, justamente naquela altura, ele entrou no balneário. Felizmente tudo passou", acrescentou Carlos Alberto.

Liga dos Campeões, a prova que Deco venceu com o FC Porto e com o Barcelona: "Na altura, era tão difícil ganhar a Liga dos Campeões com o Barcelona, que só tinha ganho uma, em 1992, como com o FC Porto, apesar da diferença nas condições financeiras". Uma conquista que Carlos Alberto resumiu assim: "Carlos Alberto: "Ganhar uma Liga dos Campeões nunca vai ser fácil, com ganhar pelo FC Porto terá sempre um sabor especial".

"Se o FC Porto pode voltar a ganhar? Pode acontecer. O Ajax esteve muito perto na última época. Mas é preciso a conjugação de vários fatores para dar certo. No meu ano, o FC Porto tinha vários jogadores com três ou quatro anos de clube, tinha outros mais experientes que regressaram, como o Vítor Baía, e um treinador jovem e revolucionário. Hoje em dia, os jogadores não duram muito tempo nos clubes. Apesar do FC Porto ser um histórico do futebol europeu, não tem condições financeiras para segurar os grandes jogadores por mais de dois anos", finalizou Deco.

