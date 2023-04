Capitães do FC Porto presentes no último adeus à mãe de Eustáquio

Funeral de Esmeralda Eustáquio, mãe do médio dos dragões, realiza-se esta segunda-feira.

O plantel do FC Porto estará representado pelos capitães no funeral da mãe de Eustáquio, que se realiza esta segunda-feira, às 10 horas, na Igreja Matriz da Pederneira, na Nazaré.

O clube, de resto, já se havia mostrado "solidário" com o médio, que foi informado do falecimento de Esmeralda Eustáquio, aos 51 anos, vítima de doença prolongada, no final do jogo com o Santa Clara.

"Num momento muito difícil e de enorme tristeza, o clube envia as mais sentidas condolências a toda a família enlutada", pode ler-se na nota de pesar publicada no site.