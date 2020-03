Candidatos a favor do adiamento das eleições do FC Porto: "Tudo aponta para que não se realizem"

Processo eleitoral deve mesmo ser adiado. Matos Fernandes só não sabe se marca uma nova data ou adia essa decisão. Certa, só a data limite para a entrega de assinaturas: quinta-feira

A opinião é unânime: as eleições para os órgãos sociais e para o Conselho Superior do FC Porto, marcadas para o dia 18 de abril, devem ser adiadas devido à proliferação do vírus Covid-19.

Candidatos entendem que se devem realizar quando o Covid-19 der tréguas. Líder da MAG explica processo

O JOGO conversou com elementos ligados a todas as listas que se anunciaram como candidatas ao ato eleitoral e a esperança é de que Matos Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube azul e branco, venha a suspender ou a marcar uma nova data para o sufrágio. A decisão, segundo aquele dirigente, igualmente consultado pelo nosso jornal, será tomada após a formalização das candidaturas.

"Terá de haver uma alteração da data. Mas uma coisa de cada vez", começou por nos referir o juiz conselheiro. "Para já, até ao dia 19 [quinta-feira], recebo, tal como ficou combinado, as candidaturas. Nesse momento, apalparei o pulso aos apresentadores das candidaturas e vou dizer-lhes que, pela pior das razões, tudo aponta para que não se possam realizar as eleições no dia 18 de abril", explicou Matos Fernandes, que, depois desse procedimento, reunirá com os "colegas da MAG para trocar impressões". "Tenho a certeza de que, unanimemente, vamos ter de suspender as eleições", perspetivou.

As medidas de contingência para o combate ao coronavírus, decretadas pela Direção Geral de Saúde, suscitam em todos um sem número de dúvidas. "A situação é de uma gravidade extrema e, até ao fim do mês, vai aumentar exponencialmente. Por isso, não sei se, ao suspender as eleições, valerá a penar apontar para uma nova data ou aguardar que as coisas serenem, melhorem e regridam para, então sim, com mais certezas, marcar uma data, para não estarmos a fazê-lo ao calhas", afirmou Matos Fernandes, que pediu às listas candidatas para efetuarem a entrega das assinaturas "com os necessários cuidados".

"Aos que me contactaram, pedi que levassem o mínimo de comitiva possível, porque isto não está para manifestações ou ajuntamentos", contou o presidente da MAG do FC Porto.

Mas se todas as candidaturas querem adiar as eleições, já a data limite para entregar as listas provoca alguma divisão. Fernando Cerqueira, da Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa à presidência do clube, é da opinião de que deve manter-se, porque "basta uma pessoa para fazer a recolha de assinaturas".

José Fernando Rio, de uma lista concorrente, garante que está "preparado para tudo". Nuno Lobo, também candidato à liderança do clube, considera que as circunstâncias atuais dificultam a "recolha presencial de assinaturas" e que, por isso, a data também deveria ser alterada. Já Avelino Oliveira, porta-voz de uma lista ao Conselho Superior que até já recolheu o apoio dos 300 associados necessários para a formalização da candidatura, confia que Matos Fernandes "saberá tomar a decisão que melhor acautele os superiores interesses do FC Porto".

Pinto da Costa assinou documento



Depois de em dezembro, no jantar de Natal da Comissão de Apoio à sua recandidatura, ter lembrado que ainda "faltava assinar um papel" para poder declarar-se como candidato à presidência do FC Porto, Pinto da Costa cumpriu com o desejo daquele grupo de apoiantes e, segundo apurou O JOGO, já rubricou o documento necessário para ir novamente a eleições. O líder dos dragões já ouviu o "sim" das pessoas que pretende para a presidência da AG e do Conselho Fiscal e Disciplinar e, na próxima semana, serão dadas a conhecer aos sócios.

"Com milhares de pessoas a votar seria complicado"



Fernando Cerqueira, Comissão de Apoio a Pinto da Costa: "Se o presidente da MAG entender adiar as eleições, estaremos de acordo, porque é a saúde pública que está em causa. No entanto, somos da opinião de que a entrega das listas para os diversos órgãos deve ser efetuada dentro dos prazos previstos, porque não precisa de ir um conjunto de pessoas entregar; basta uma. Agora, no dia da votação, com milhares de pessoas a votar, como esperamos, existiria um aglomerado complicado nesta fase. A nova data cabe ao presidente da MAG. Até poderá marcar uma e depois ser necessário adiar novamente."

"É difícil que um ato eleitoral decorra nestas circunstâncias"



José Fernando Rio, Candidato anunciado à presidência da Direção: "Estamos preparados para tudo: para entregar e formalizar a candidatura no dia 19 e ir a eleições no dia 18 de abril. Agora, seria positivo e de elementar bom senso, como julgo que o nosso presidente da Assembleia Geral tem, adiar as eleições. Quando as pessoas estão recolhidas em casa e o Governo recomenda que não exista aglomeração, acho difícil que um ato eleitoral possa decorrer dentro da normalidade nestas circunstâncias. Não sendo as eleições a 18 de abril e não ficando uma data marcada, fica tudo em suspenso."



"Devíamos ter mais tempo para recolher assinaturas"



Nuno Lobo, Candidato anunciado à presidência da Direção: "Considero que as eleições devem ser adiadas, mas é uma falta de respeito, de democracia e de civismo que a data da entrega das listas se mantenha. Devíamos ter mais tempo para a recolha de assinaturas com esta epidemia. Tenho feito campanha cara a cara e, assim, torna-se mais complicado. Como se consegue preparar tudo sem contacto com as pessoas? É de bradar aos céus. Então aconselham o isolamento e vai o candidato Nuno Lobo andar a bater à porta das pessoas? É um contrassenso. Mas, mesmo assim, acredito que vou conseguir."

"Neste contexto de exceção, é inevitável um adiamento"



Avelino Oliveira, Porta-voz de lista candidata ao Conselho Superior: "Confiamos que a decisão do presidente da AG será a mais adequada face à situação grave e extraordinária que atravessamos, e que se perspetiva poder continuar no dia agendado para o ato eleitoral. Neste contexto de exceção, antevemos como inevitável um adiamento do ato eleitoral, que poderá abranger, inclusive, o próprio procedimento de entrega de candidaturas. Reiteramos a nossa certeza de que o Senhor Juiz Conselheiro Matos Fernandes saberá tomar a decisão que melhor acautele os superiores interesses do clube e dos seus associados. Respeitá-la-emos e apoiaremos".