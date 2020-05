"Campeões" do FC Porto vão ter medalhas: "É uma questão de respeito"

Lista ao Conselho Superior do FC Porto insurge-se contra as federações de andebol e voleibol e vai premiar atletas.

Os atletas que compõem as equipas de andebol masculino e voleibol feminino do FC Porto deverão receber medalhas alusivas a um título que, apesar de não ter sido atribuído pelas respetivas federações - devido ao cancelamento dos campeonatos -, os membros da lista independente ao Conselho Superior dos dragões julgam ser-lhes devido.

A candidatura com o lema "Por um Porto Insubmisso, Eclético e Triunfante" lançou uma petição online a exigir que as duas equipas sejam declaradas oficialmente campeãs, já que, no entender de Avelino Oliveira, porta-voz deste grupo de sócios, ambas estavam a "realizar épocas maravilhosas". "É uma questão de respeito e de merecimento", sublinha, a O JOGO, o segundo signatário da lista encabeçada por Miguel Brás da Cunha. "Seria mais coerente por parte de todas as federações atribuir o título do que tentar apagar esta época. Não faz sentido e está a causar indignações aos adeptos, nomeadamente aos portistas, porque são duas modalidades que nos tocam e nas quais nos revemos muito. No caso do andebol, estamos a falar da melhor equipa que alguma vez atuou em Portugal", salienta o candidato.

As medalhas serão desenhadas por "pessoas com capacidade de criação artística que compõem a candidatura, como Filipe Marques", e serão "enviadas muito em breve aos respetivos atletas". "Não nos podemos submeter à decisão que foi tomada", acrescenta Avelino Oliveira, esclarecendo que a petição criada "terá o impacto que os portistas quiserem que tenha". "Quem, como nós, achar que isto não é justo, com certeza assinará a petição", remata.