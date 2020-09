Campeão turco pronuncia-se: "As notícias sobre o Aboubakar são incorretas"

Diretor-geral do Basaksehir descarta aquisição do avançado do FC Porto.

O Basaksehir, campeão turco, foi apontado na segunda-feira como o destino mais do que provável de Aboubakar.

De acordo com a Imprensa local, os turcos estariam determinados a contratar o jogador, que termina o vínculo com os dragões em 2021 e que pode, inclusive, rescindir contrato entretanto.

Ao início da tarde, porém, Mustafa Erogut, diretor-geral do Basaksehir, desmentiu o interesse no camaronês. "As notícias sobre o Aboubakar são incorretas. Não estamos interessados no jogador e esta transferência não está na nossa agenda", garantiu ao "TRT Sport".