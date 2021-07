Camisola alternativa do FC Porto está a fazer história: saiba o motivo

A segunda camisola para 2021/22 está a vender mais do que a principal, algo que nunca tinha acontecido. Adeptos receberam com muito entusiasmo o equipamento. Nas duas últimas semanas as vendas dispararam ao ponto de, inclusive, ter sido necessário fazer um pedido de reforço de stock

Os novos equipamentos do FC Porto, apresentados no mês passado, estão a ser um sucesso a nível comercial, sobretudo a camisola alternativa que, pela primeira vez na história dos dragões, está a vender mais do que a principal. E isto é algo raro de acontecer seja em que clube for. Segundo dados a que O JOGO teve acesso, neste momento, a camisola azul escura é a preferida dos adeptos e representa mais de 60 por cento do negócio em todas as lojas físicas do clube, bem como no "online".

É como "ouro sobre azul", a expressão usada na apresentação da camisola, inserida na campanha "Dragons March On". Desde logo, nas redes sociais, as reações foram bastante positivas e isso foi-se repercutindo na procura ao longo dos últimos dias. Numa altura em que ainda não há muitos emigrantes de volta a Portugal e em que o turismo está quase parado - e esses são sempre os dois maiores clientes -, as vendas dispararam. E se, da camisola principal, ainda há stock disponível, o FC Porto já teve de encomendar mais camisolas do segundo equipamento para dar resposta à procura. Isto, refira-se, após uma época em que o clube não foi campeão nacional, algo que, por norma, condiciona o negócio.

Sobretudo devido à pandemia, a loja online é aquela que tem registado mais transações, com números significativos de vendas para o estrangeiro. As novas camisolas do encontram-se à venda por 80 euros, sendo que os sócios têm 10% de desconto. Para criança, o valor é de 65 euros