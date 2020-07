Câmara do Porto não abre portas a eventuais festejos, FC Porto sem atividades planeadas

Cenário de conquista do título existe, mas o FC Porto prefere não pensar nele. Pode ser campeão durante... a viagem

Esta noite, na quarta-feira ou mais à frente no tempo, as recomendações das autoridades de saúde para os adeptos que estejam a pensar festejar o título de futebol serve para o Porto, para Lisboa, para o Algarve ou para as Ilhas: façam-no de forma responsável.

O apelo foi lançado ontem, quarta-feira, face à hipótese matemática de o FC Porto encerrar hoje as contas da Liga, caso vença em Tondela e o Benfica não pontue em Famalicão. Depois de verem as manifestações de apoio à equipa azul e branca nas últimas semanas, bem como o sucedido em Inglaterra e em Itália após as conquistas do Liverpool (Premier League) e do Nápoles (Taça), respetivamente, as autoridades têm noção de que será inevitável os portistas saírem à rua para celebrar e isso levar à formação de grandes grupos de pessoas.

Por isso, numa tentativa de desviar os adeptos da Avenida dos Aliados, habitual salão de festas dos dragões na cidade, a Câmara Municipal do Porto já fez saber que as portas da autarquia, ao contrário do que se verificou em 2017/18, se manterão fechadas.

Câmara Municipal do Porto confia em postura exemplar

A Câmara Municipal do Porto (CMP) não abrirá portas para os habituais festejos do título do FC Porto este ano e os responsáveis da autarquia esperam que os adeptos cumpram as normas estabelecidas para este período pandémico.

"Reforçamos o apelo para que os portuenses festejem de forma responsável, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, mantendo o excelente exemplo que têm dado ao país e a nível internacional. A CMP está certa que esta ocasião não será uma exceção", referiu a O JOGO fonte da edilidade presidida por Rui Moreira.

Clube sem atividades planeadas

O FC Porto não tem qualquer manifestação festiva prevista, mesmo com a possibilidade de ser campeão ainda esta noite. As diretrizes impostas por toda a estrutura e equipa técnica apontam no sentido de não se pensar de forma alguma no título ou em festejos sem que essa possibilidade seja, realmente, muito forte. E isso quer dizer que nada se preparará, pelo menos enquanto a equipa não depender apenas de si própria para soltar os foguetes.

Hoje precisa de ganhar e esperar, depois, por uma derrota do Benfica. Aliás, se isso acontecer, a comitiva estará em viagem de regresso ao Porto após o jogo com o Tondela, pelo que até pode "inaugurar" um novo local para festejar. Em 2017/18 foi no hotel. Não está prevista nenhuma manifestação de rua nem convívio imediato com multidões.