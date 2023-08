Câmara da Maia aprova a academia do FC Porto: conheça os pormenores

Executivo aprovou por unanimidade, em reunião extraordinária, Programa Estratégico do Parque Metropolitano, que prevê duas zonas desportivas destinadas a desporto de formação. Da responsabilidade do arquiteto Manuel Salgado, o espaço vai contemplar um miniestádio, nove campos relvados com as medidas oficiais e, ainda, uma residência para acolher 70 jovens atletas.

A Câmara da Maia aprovou, por unanimidade, o programa estratégico para o futuro Parque Metropolitano da cidade, um espaço com mais de 376 hectares - dos quais 70 são propriedade da Autarquia - que terá um "campus" tecnológico, residência sénior e zonas desportivas, entre outras valências, situado nas freguesias de Nogueira e Silva Escura e São Pedro Fins. É numa parcela deste enorme terreno que vai nascer a academia do FC Porto e esta aprovação no Executivo maiato é um passo decisivo para que o projeto, desenhado pelo arquiteto Manuel Salgado, saia, finalmente, do papel, cumprindo-se um desejo antigo de Pinto da Costa. "O meu grande projeto para o futuro é fazer um centro de treinos para os jovens", assumiu, ainda em 2016. Desde então, o clube procurou parcerias com várias autarquias, acabando por ser este espaço do Parque Metropolitano da Maia o que reuniu a preferência.

A nova academia do FC Porto, sabe O JOGO, vai ter um miniestádio, mais nove campos relvados e ainda uma residência para para albergar 70 jovens atletas. De acordo com um comunicado da Câmara, estará localizada "entre o limite sul da Zona Empresarial Responsável e a A3, o prolongamento do limite nascente do laboratório agro-florestal e o limite norte da área florestal do parque metropolitano multifuncional".

Segundo o que foi explicado aos sócios, na assembleia-geral do clube realizada a 9 de novembro do ano passado, o FC Porto terá um parceiro para o investimento e perspetiva-se que o pagamento de uma renda durante 20 anos. "Tenho esperança que, quando terminar o meu mandato em maio de 2024, se não estiver pronto, estará em fase muito adiantada. É uma necessidade grande", assumiu o líder dos dragões numa entrevista. Nessa altura, as camadas jovens do FC Porto deixarão, finalmente, de andar com a casa às costas. Aprovado o programa estratégico pela autarquia da Maia, o início das obras poderá receber luz verde dentro de poucos meses.

Autarca destaca rumo de sustentabilidade

António Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia, congratulou-se com a aprovação do projeto, que considera essencial para a cidade. "[O resultado final do documento agora aprovado] foi além da ideia inicial e representa um importante instrumento orientador no planeamento e ordenamento do território daquela área do município", referiu. O autarca acrescentou que este é um programa "estratégico que configura uma série de intenções de ordenamento", mas também "um pensamento que permite definir um rumo de sustentabilidade global [social, económica e ambiental] para uma parcela muito importante do território da Maia".

De acordo com o Município, o processo de elaboração do plano compreendeu uma primeira fase de reconhecimento e diagnóstico da área em estudo; uma segunda fase para apresentar uma proposta urbanística e a entrega da versão final, com a conclusão do estudo, resultante da validação por parte do município. A Câmara conclui que o programa será enquadrado na proposta de 2.ª revisão ao Plano Diretor Municipal, em curso, de acordo com o sistema de execução previsto no PDM, a promover pelo município e/ou privados.