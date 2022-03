Calendário aperta e Otávio resiste à gestão, Mbemba não pára desde novembro

Calendário aperta e médio escapa às mudanças motivadas pela gestão da fadiga e pelos castigos. Nos últimos 12 jogos do FC Porto, o camisola 25 só não defrontou o Belenenses, por estar suspenso. De resto, atuou do princípio ao fim da partidas, à exceção de Moreira de Cónegos: saiu aos 88"...

As últimas semanas têm forçado Sérgio Conceição a gerir a fadiga e impedimentos disciplinares, principalmente nos setores intermédio e avançado, mas há um nome que resiste a tudo isto: Otávio.

Nos últimos 12 jogos do FC Porto, desde a receção para o Benfica na Liga Bwin (30 de dezembro), o camisola 25 só falhou a partida em casa do Belenenses, por ter de cumprir castigo. De resto, foi sempre titular e só não chegou ao fim do jogo em Moreira de Cónegos, ainda que tenha sido substituído já aos 88".