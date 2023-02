"Cada vez mais a região Norte sente que, ganhando, criamos uma certa azia"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Académico de Viseu, na quarta-feira (20h45) e relativo aos quartos de final da Taça de Portugal.

Favoritismo do FC Porto: "Espero que não seja uma armadilha. Temos de pensar que temos um jogo a eliminar que nos permite estar na meia-final e tentar ganhar essa final, como acontece em todas as provas nacionais. Temos de manter o nosso melhor. Se mantivermos isso, essa capacidade em duelos ofensivos e defensivos, não é andarem à porrada, nada disso. [Falo de] Um simples drible que é importante ganhar. Estamos preparados para sermos fortes em todos os momentos. Não estou a tentar baixar expectativas, nada disso. Viseu é uma boa equipa num campo muito difícil para todos".

Gestão sobre o que é falado sobre o clube. Ignorar ou ouvir? "De certa forma, ouvir disparates nem sempre é bom. Ouço muitos disparates. Às vezes rio-me, outras vezes faço essa gestão com o grupo de trabalho. Cada vez mais a região Norte, Porto, sem entrar no regionalismo, sente que ganhando, principalmente, criamos uma certa azia. Uma azia que nos deixa satisfeitos, sinónimo de que ganhámos".

Em que posição vê Pepê a sentir-se melhor? O tempo que passou no banco ajudou-o? "Isso depende do caráter do jogador. O lugar em que gosto mais de o ver a jogar é bem e no onze. Ele foi ala esquerdo em toda a formação e é aí que se sente mais confortável. Depois, dependendo do treino, ele interpreta o que lhe peço. Eu penso é na gestão da equipa, por vezes há um jogador que joga e vai para o banco ou para a bancada. Depende do que a equipa pede, não meto ninguém no banco só porque sim, a não ser que veja algum comportamento menos positivo, o que não é o caso".